В Ленобласти завершились ледовзрывные работы

Ледовзрывные работы на водоемах Ленобласти завершены. Общая площадь подготовленной территории 12 тысяч квадратных метров.

Разрушены семь ледовых полей в устье рек Свирь и Сясь, на реке Оять в районе поселка Доможирово, Свирской губе Ладожского озера, в местах впадения рек Паша и Оять в реку Свирь. Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия.

Такие работы позволяют существенно снизить негативные последствия весеннего половодья.