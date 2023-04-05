В Ленобласти завершились ледовзрывные работы

Ледовзрывные работы на водоемах Ленобласти завершены. Общая площадь подготовленной территории 12 тысяч квадратных метров.
Разрушены семь ледовых полей в устье рек Свирь и Сясь, на реке Оять в районе поселка Доможирово, Свирской губе Ладожского озера, в местах впадения рек Паша и Оять в реку Свирь. Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия.
Такие работы позволяют существенно снизить негативные последствия весеннего половодья.
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05.04.2023 43