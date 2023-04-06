В Перинатальном центре Гатчины пройдет день открытых дверей

Перинатальный центр в Гатчине Ленобласти приглашает будущих мам, пап, бабушек и дедушек на день открытых дверей.

Познакомиться с работой центра можно будет 22 апреля в 11.00. Для всех желающих будет организована встреча с руководством и ведущими специалистами, которые готовы обсудить вопросы наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы. Также будет проведена виртуальная экскурсия по перинатальному центру.

Предварительная запись не требуется. Однако организаторы предупреждают, что с детьми до 14 лет в Перинатальный центр приходить нельзя. Все подробности по телефону: +7 (813) 713-09-56.