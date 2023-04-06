В Минобороны РФ рассказали о подвиге Кирилла Мехова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил капитан Кирилл Мехов.

Группе российских военнослужащих под командованием капитана Кирилла Мехова была поставлена задача по обеспечению безопасности передвижения колонны. Продвигаясь по маршруту, Кирилл Мехов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которые минировали дорогу в районе населенного пункта, подконтрольного украинским боевикам, и подступов к нему.

Мгновенно оценив ситуацию, Кирилл, доложив командованию о готовящейся провокации, вместе с подчиненными, заняв позиции, приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские военнослужащие сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали уничтожать остальных националистов. В ходе боя диверсанты, понеся потери, бросив вооружение и взрывчатку, отступили.

Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Кирилла Мехова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район.