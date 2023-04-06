Специалисты комитета по соцзащите Ленобласти проведут выездные консультации

С 13 по 21 апреля специалисты комитета расскажут об условиях предоставления мер поддержки, помогут в решении индивидуальных вопросов ленинградцев
Консультации пройдут в Мурино, Всеволожске, Щеглово, Романовке, Рахье, Кудрово, Колтуши, Токсово, Кузьмоловский, Ново-Девяткино, Сертолово, Юкки, Бугры, Куйвози, Верхние Осельки, Агалатово, Морозова, Дубровка и Свердлово. Подробный график и адреса встреч можно посмотреть здесь.
На встречу жители могут приносить документы для ускорения рассмотрения.
Отметим, что такое социальный контракт, кто может обратиться за его получением, какие необходимы документы, размер выплат – на все эти и не только вопросы ответит бот в автоматическом режиме. Как уже ранее писал ivbg.ru, комитетом по социальной защите населения и Центр управления регионом запустили чат-бот о выплатах на детей. Программа начала работать в мессенджере «Телеграм». В автоматическом режиме можно получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты.