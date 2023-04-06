Ленобласть обновляет сразу пять мостовых переходов в рамках нацпроекта

Работы ведутся в Волосовском, Тосненском, Киришском, Выборгском и Гатчинском районах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Волосовском районе это мост через реку Сумка на дороге Толмачево — Нарва, в Гатчинском — через Оредеж на дороге Сиверская — Дружная Горка — Куровицы, в Тосненском — через Ушачку на трассе Ушаки — Гуммолово, в Киришском — через Черную на дороге Кириши — Волхов, в Выборгском — через Вуоксу на дороге Каменногорск — Дубинино и безымянный ручей на трассе Лесогорск — Топольки. Контракты на выполнение работ заключены «Ленавтодором».

Серьезных ограничений движения потребовал только ремонта моста через Оредеж: движение тут полностью закрыто до начала ноября.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.