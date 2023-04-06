Петербургский спортсмен установил мировой рекорд, руками сдвинув на 10 метров 32-тонный самолет – фото, видео

В аэропорту Сочи спортсмен из Санкт-Петербурга Денис Вовк 6 апреля установил мировой рекорд и абсолютный рекорд России. Он отбуксировал 32-тонный самолет Sukhoi Superjet 100 на 10 метров за 42 секунды.

Самолет под названием «Дербент» Денис Вовк тянул при помощи техники «арм-овер-арм» – когда тянут канат руками, упираясь в специальную конструкцию. При этом сам спортсмен весит меньше 90 килограммов.

Достижение Дениса Вовка зафиксировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко. В феврале 2021 года спортсмен уже буксировал самолет Airbus A-319 «Спортолет» весом 40,57 тонн на 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды.

Фото: t.me/SouthAirports