«Гастрономические бренды региона представляют целый калейдоскоп самых разнообразных угощений: ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд и многое другое. Изюминки ленинградского меню — судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки», — отметил председатель комитет по культуре и туризму Евгений Чайковский.