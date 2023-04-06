В Ленинградской области создают гастрономический путеводитель «География на вкус — Ленинградская область»
В путеводитель войдут рестораны, кафе, фермы и производители продуктов питания. Для участия в проекте региональным рестораторам и производителям необходимо заполнить заявку по ссылке.
«Гастрономические бренды региона представляют целый калейдоскоп самых разнообразных угощений: ладожская корюшка, петровская уха, карельская калитка, выборгский крендель, пашский мёд и многое другое. Изюминки ленинградского меню — судак по-ижорски, суворовская похлёбка, вепсские калитки», — отметил председатель комитет по культуре и туризму Евгений Чайковский.
Как уже ранее писал ivbg.ru, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.