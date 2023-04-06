Экс-начальника отдела «Ленобллеса» отправили под стражу до конца мая

Суд арестовал бывшего начальника отдела «Ленобллеса» Леонида Лагоду, обвиняемого в получении взятки.
Под стражей он пробудет до 27 мая, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
По данным следствия, на протяжении года экс-начальник брал деньги за перевод земельного участка во Всеволожске Ленобласти из категории лесного фонда в категорию промышленности. Он получил не менее 6 млн рублей. В конце марта в его доме прошли обыски.
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