Экс-начальника отдела «Ленобллеса» отправили под стражу до конца мая

Суд арестовал бывшего начальника отдела «Ленобллеса» Леонида Лагоду, обвиняемого в получении взятки.

Под стражей он пробудет до 27 мая, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, на протяжении года экс-начальник брал деньги за перевод земельного участка во Всеволожске Ленобласти из категории лесного фонда в категорию промышленности. Он получил не менее 6 млн рублей. В конце марта в его доме прошли обыски.

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В декабре мужчину уже задерживали по другому уголовному делу, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Бюджету Ленобласти был причинен ущерб в размере более 2,4 млн рублей.