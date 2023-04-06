Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 6 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, сегодня около 8.30 утра пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнем артиллерии ЗВО противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

За сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов

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Фото: Минобороны РФ

Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнём для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск.

5 апреля т.г. подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка ДНР вели активные действия по захвату опорного пункта противника.  В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться.

Для безопасного выхода украинских военнослужащих были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь. С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.

Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. В результате все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

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