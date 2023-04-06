Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 6 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, сегодня около 8.30 утра пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнем артиллерии ЗВО противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

За сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов

Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнём для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск.

5 апреля т.г. подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка ДНР вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться.

Для безопасного выхода украинских военнослужащих были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь. С учетом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.

Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. В результате все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.