В Кудрово ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест

Автор: Гузель Галимова
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Госстройнадзор Ленобласти утвердил ввод в эксплуатацию нового детского сада в Кудрово во Всеволожском районе.

Дошкольное учреждение, в котором создали 52 вакансии, рассчитано на 200 мест. Оно построено на территории ЖК «ID Кудрово».

До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще девять детских садов на 1690 мест и четыре школы на 3350 мест.

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06.04.2023 63
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