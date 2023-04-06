В Кудрово ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест

Госстройнадзор Ленобласти утвердил ввод в эксплуатацию нового детского сада в Кудрово во Всеволожском районе.

Дошкольное учреждение, в котором создали 52 вакансии, рассчитано на 200 мест. Оно построено на территории ЖК «ID Кудрово».

До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще девять детских садов на 1690 мест и четыре школы на 3350 мест.