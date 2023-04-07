На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 66 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;

км 628-630 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 66-70 ограничения скорости движения в оба направления с 20:00 06.04.2023 до 08:00 07.04.2023, устранение занижения обочин;

км 100-55 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение деформации обочин;

км 70-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега и грязи;

км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;

км 70-100 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы и съездов;

км 47-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;

км 0-2 подъезд к городу Выборг №2 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 06.04.2023 до 06:00 07.04.2023, уборка смёта от бортового камня;

км 5-6 подъезд к городу Выборг №1 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 12:00, замена пешеходного ограждения;

км 146-152 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;

км 185-186 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 09:00 до 17:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 27-28 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, засыпка промоин;

км 19-37 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега у барьерного ограждения;

км 15-27 ограничение скорости движения в оба сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

км 76-77 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга старое направление с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 69-73 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

км 56-73 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

км 73-78, км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 73-75 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов, тротуаров, автобусных остановок;

км 94 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 12:00, ремонт барьерного ограждения;

км 103-120 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 17:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;

км 128 ограничение скорости движения в сторону Сортавалы с 08:00 до 17:00, ремонт барьерного ограждения;

км 126-147 ограничение скорости движения в сторону Сортавалы с 08:00 до 17:00, очистка тротуаров от снега и грязи, вывоз снега.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:

км 23-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;

км 39,51,52 ограничение скорости движения в сторону МТП «Усть-Луга» с 08:00-14:00, мойка шумозащитных экранов и барьерного ограждения от грязи.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 12:00, очистка водоотводных лотков.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):