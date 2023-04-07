ЦБ: мошенники начали использовать QR-коды для снятия денег с карт

Автор: Гузель Галимова
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Центробанк рассказал о новом виде мошенничества — злоумышленники начали используют QR-коды для снятия наличных денег.

«Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники», — рассказали в ЦБ.

Мошенники звонят клиенту банка с сообщением о попытке снять деньги и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. В Банке России отметили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Функция снятия наличных по QR-коду доступна в «Тинькофф», Сбербанке и ВТБ.

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