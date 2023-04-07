Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 7 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

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На Херсонском направлении уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Также, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.