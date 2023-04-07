В Минобороны РФ рассказали о подвиге Егора Силантьева в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии старший лейтенант Егор Силантьев.

Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от формирований украинских националистов. Рота Егора вела наступление с окраин населенного пункта.

Во время боя офицер грамотно организовал нанесение огневого поражения противнику и прорвал его оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, офицер, умело командуя подчиненными, шквальным огнем сковал действия националистов, лишив их возможности развить наступление.

По итогам боестолкновения украинские националисты потеряли четыре машины и до 50 человек личного состава. Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и в последующем развить наступление.