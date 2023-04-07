В Минобороны РФ рассказали о подвиге Егора Силантьева в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии старший лейтенант Егор Силантьев.

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Фото: Минобороны РФ

Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от формирований украинских националистов. Рота Егора вела наступление с окраин населенного пункта.

Во время боя офицер грамотно организовал нанесение огневого поражения противнику и прорвал его оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, офицер, умело командуя подчиненными, шквальным огнем сковал действия националистов, лишив их возможности развить наступление.

По итогам боестолкновения украинские националисты потеряли четыре машины и до 50 человек личного состава. Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и в последующем развить наступление.

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