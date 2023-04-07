На детских площадках в Ленобласти выявили более 70 нарушений

Автор: Гузель Галимова
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Прокуратура Ленобласти нашла более 70 нарушений на детских площадках и придомовых спортивных комплексах.

Так, в Бокситогорском районе нарушения обнаружили нарушения на 21 площадке: на нескольких из них покрытие не соответствовало требованиям, а договоры на обслуживание оборудования не заключались. В Волосовском районе после вмешательства ведомства уже отремонтировали оборудование, установили освещение и ограждение.

Всего было вынесено 59 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлекли 18 виновных должностных лиц, а в суды предъявлено 16 исковых заявлений, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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05.04.2023 79
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