Водителя из администрации Петербурга, подозреваемого в развращении школьницы, отправили в СИЗО

Калининский суд Петербурга избрал меру пресечения личному водителю главбуха администрации губернатора Петербурга.

В СИЗО он пробудет как минимум до 5 июня, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел у ЖК «5 звёзд» на Феодосийской улице средь бела дня. Водитель черной Toyota Camry сидел со спущенными штанами и совершал развратные действия. То, что рядом находился 12-летняя девочка, его не смущало. Напротив, мужчина всячески привлекал внимание и звал девочку к себе. Ее родители обратились полицию.

40-летний задержанный полностью признал вину, но возражал против ареста. Возбуждено уголовное дело за развратные действия. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.