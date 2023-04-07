Что такое «Дубровка»: карьер или водный объект? Даже государственные ведомства не могут это понять

Как сообщает online47.ru, вокруг карьера «Дубровка» уже продолжительное время ведутся дискуссии. Стороны не могут прийти к соглашению о том, чем является этот объект – испорченными землями или водным объектом.

Если правы первые, то здесь построят мусороперерабатывающее предприятие. Если правы вторые, то строить здесь ничего нельзя. В ноябре 2022 года в дискуссии победили первые. В апреле 2023 года – вторые.

Сотрудники издания ознакомились со сведениями о наличии на территории карьера «Дубровка» водного объекта, 3 апреля 2023 года внесенными в государственный водный реестр (ГВР) Федеральным агентством водных ресурсов. При этом всего несколько месяцев назад запрос на внесение «Дубровки» в ГВР был отклонен тем же ведомством.

Предположительно, за это время Росгидромет донес необходимые документы. Например, данные о режимных наблюдениях за уровнем, расходом и объемом воды в этом самом объекте, который хочется внести в ГВР. Однако, по данным online47.ru, в этом деле есть критические нарушения, которыми могут заинтересоваться правоохранительные органы.

Росгидромет готовил документы по заказу группы активных жителей Всеволожского района. Исследование, результатом которого должны стать данные о режимных наблюдениях за уровнем, расходом и объемом воды, по закону необходимо проводить от 3 до 5 лет. Ссылаясь на информацию telegram-канала «Тайны Ленинградского двора», сотрудники online47.ru отмечают: исследования проводились только последние полгода и прошли с нарушениями.

Еще одним спорным моментом является длина обводненного карьера «Дубровка» – 9,36 км. Это позволяет говорить об объекте, как о реке. Например, длина Мойки в Санкт-Петербурге – 5 км. Кроме того, карьер «Дубровка» называется истоком одноименной реки Дубровка, при том, что он разрабатывался с 2013 по 2019 годы, а река существовала и ранее. Следуя этой ошибочной логике и называя карьер истоком реки, нужно подразумевать, что самой реки до 2013 года не существовало, что является недостоверной информацией.

Подводя итог, сотрудники online47.ru отмечают, что случаев, когда карьер был бы признан водным объектом, специалисты не помнят. И если «Дубровка» – в государственном водном реестре от 3 апреля 2023 года, то почему игнорируется Приказ Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.03.2023?

Этот приказ утвердил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Комплекс по переработке отходов «Дубровка».