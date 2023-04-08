Жители российского региона больше не могут разводиться. Они делали это так часто, что в ЗАГС закончились бланки 

Жители Хоринского района Бурятии больше не могут официально развестись из-за того, что закончились бланки свидетельств. Об этом сообщает lenta.ru.

Представители местного ЗАГС объяснили ситуацию тем, что «распадается слишком много семей». В учреждении пообещали, что во второй половине апреля 2023 года свидетельства завезут в достаточном количестве.

Бланки свидетельств о разводе отсутствуют только в Хоринском районе, на других территориях Бурятии с ними сложностей нет. В 2022 году число разводов в этом российском регионе выросло на 12 %, с 4547 до 5109.