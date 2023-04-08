Игорь Левитин: в Кремле приняли решение по Fan ID

Помощник президента России Игорь Левитин сделал заявление о Fan ID. Ранее Владимир Путин поручил упростить его использование.
«По карте болельщика изменений нет. Решение принято», – заявил Игорь Левитин
По его словам, сейчас определяются категории лиц, для которых будет действовать система упрощенного получения Fan ID. Соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи – 1 мая 2023 года.
Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей лиги.
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