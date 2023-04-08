Петербуржцам рассказали, как будут перерасчитывать платежи за коммуналку

Пресс-служба Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга рассказала жителям города, как будет проводиться перерасчет коммуналки на содержание общего имущества согласно новым поправкам.
«Перерасчет производится по истечении каждого календарного года, начисления по перерасчету платы производятся равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение года, следующего за расчетным годом», – сказано в сообщении ведомства
Если управляющий многоквартирным домом прекращает работу, перерасчет зачтут в составе платы за коммунальные ресурсы на содержании общего имущества за последний месяц предоставления организацией соответствующего платежного документа.
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