Петербуржцам рассказали, как будут перерасчитывать платежи за коммуналку

Пресс-служба Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга рассказала жителям города, как будет проводиться перерасчет коммуналки на содержание общего имущества согласно новым поправкам.

«Перерасчет производится по истечении каждого календарного года, начисления по перерасчету платы производятся равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение года, следующего за расчетным годом», – сказано в сообщении ведомства

Если управляющий многоквартирным домом прекращает работу, перерасчет зачтут в составе платы за коммунальные ресурсы на содержании общего имущества за последний месяц предоставления организацией соответствующего платежного документа.