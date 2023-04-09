Гражданка Эстонии ночью насмерть сбила пешехода на трассе «Нарва»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла в ночь на субботу, 8 апреля, на 130-м километре автодороги «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как рассказали в Главке, 31-летняя гражданка Эстонии на Skoda Octavia сбила двигавшегося по проезжей части 37-летнего гражданина Узбекистана. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Гражданинку Эстонии отпустили под обязательство о явке. Известно, что за 2022-2023 годы к административной ответственности за нарушение ПДД ее не привлекали.

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