В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии сержант Адельбек Раскалиев.

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта, расположенного на острове, находящем под контролем российских вооруженных сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления.

В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Адельбек умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности. Ведя гранатометный огонь по националистам, Адельбек Раскалиев уничтожил одно судно противника, которое националисты использовали для переброски штурмовой группы, а также более пяти человек личного состава врага.

Мужественные и героические действия гвардии сержанта Адельбека Раскалиева в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить высадки десанта противника на остров, обеспечив выполнение задачи по его удержанию.