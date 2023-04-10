Возгорание грузовика за 1,5 млн рублей возле Гатчины признали поджогом

Полиция 9 апреля завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений путем поджога после пожара в городке Борницкий Лес Гатчинского района.
Грузовик Iveco Eurocargo ML75E18 загорелся 30 марта около 03:00. Материальный ущерб 41-летнего предпринимателя в сфере грузоперевозок составил 1,5 миллиона рублей.
По словам мужчины, угроз в отношении него не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.11.2022 1106