Возгорание грузовика за 1,5 млн рублей возле Гатчины признали поджогом

Полиция 9 апреля завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений путем поджога после пожара в городке Борницкий Лес Гатчинского района.

Грузовик Iveco Eurocargo ML75E18 загорелся 30 марта около 03:00. Материальный ущерб 41-летнего предпринимателя в сфере грузоперевозок составил 1,5 миллиона рублей.

По словам мужчины, угроз в отношении него не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.