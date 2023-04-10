СМИ: Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Автор: Сергей Агутин
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Помимо дискредитации армии, Даниле Козловскому грозят проверки об экстремизме и иностранном финансировании.

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Фото: Википедия

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что готовит соответствующий запрос в Генпрокуратуру.

«Сложилось впечатление, что данный гражданин, конечно, не утверждаю, но может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу», – написал Виталий Бородин

На момент подготовки публикации Данила Козловский находится в США, сообщает RT. По предварительным данным, актер намерен вернуться в Россию. Малый драматический театр сообщал, что Козловский продолжает там работать. Пресс-секретарь артиста отмечал, что запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с его участием состоятся по расписанию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин известен тем, что ранее направлял обращения для проверки деятельности Семена Слепакова, Валерия Меладзе и пр.

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