СМИ: Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Помимо дискредитации армии, Даниле Козловскому грозят проверки об экстремизме и иностранном финансировании.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что готовит соответствующий запрос в Генпрокуратуру.

«Сложилось впечатление, что данный гражданин, конечно, не утверждаю, но может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу», – написал Виталий Бородин

На момент подготовки публикации Данила Козловский находится в США, сообщает RT. По предварительным данным, актер намерен вернуться в Россию. Малый драматический театр сообщал, что Козловский продолжает там работать. Пресс-секретарь артиста отмечал, что запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с его участием состоятся по расписанию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин известен тем, что ранее направлял обращения для проверки деятельности Семена Слепакова, Валерия Меладзе и пр.