ГИБДД предупреждает о штрафе для тех, кто моет машину на даче. Следить будут дроны и соседи

Российских дачников, которые приезжают на участки на автомобилях, ждет очередное ограничение. С 2023 года они не могут мыть и чинить свои машины на своих дачах. В кодекс штрафов внесены соответствующие изменения.

Мыть машину на территории СНТ нельзя. Нарушителей ждет штраф в 3-5 тысяч рублей. Если при этом произошло загрязнение почвы, то оштрафовать могут на 10 тысяч рублей. Это же относится и к ремонту автомобиля.

«Строго говоря, мытье автомобилей и прочих моторно-транспортных средств на дачной территории и раньше было недопустимо, хотя бы исходя из элементарных требований экологического законодательства. Но явно этот запрет прописан до недавнего времени не был, а в начале нового дачного сезона 2023 года в КоАП были внесены соответствующие поправки», – сообщил директор «Федерального кадастрового агентства» Алексей Подпалый

Также нельзя мыть автомобиль у водоемов. Нарушителя ожидает штраф: до тысячи рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей для организаций. Если при этом в воду попали горюче-смазочные материалы, то штраф будет увеличен: до 2 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч рублей для организаций.

«Нельзя забывать и о дистанционных методах контроля, как то: съемка ситуации с дронов или же сообщения неравнодушных граждан через специальные приложения», – отметил Алексей Подпалый