Михаил Присяжнюк передал Центральной библиотеке Енакиево детские книги и литературу от ленинградцев

Глава Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк 10 апреля передал в дар Центральной библиотеке подшефного Ленинградской области города Енакиево в ДНР детские книги, а также специальную техническую литературу о транспорте и дорожном хозяйстве.
Учреждение также получило краеведческие книги о регионе и его особо охраняемых природных территориях.
Михаил Присяжнюк выразил надежду, что переданные ленинградцами книги понравятся детям и будут им полезны. Также он отметил, что Комитет постарается сделать такое дарение традицией, регулярно пополняя фонд Енакиевской библиотеки.
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01.04.2023 153