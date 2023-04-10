Михаил Присяжнюк передал Центральной библиотеке Енакиево детские книги и литературу от ленинградцев

Глава Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк 10 апреля передал в дар Центральной библиотеке подшефного Ленинградской области города Енакиево в ДНР детские книги, а также специальную техническую литературу о транспорте и дорожном хозяйстве.

Учреждение также получило краеведческие книги о регионе и его особо охраняемых природных территориях.

Михаил Присяжнюк выразил надежду, что переданные ленинградцами книги понравятся детям и будут им полезны. Также он отметил, что Комитет постарается сделать такое дарение традицией, регулярно пополняя фонд Енакиевской библиотеки.