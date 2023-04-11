Гражданин Азербайджана получил удары ножом в грудь голову и плечо возле шавермы в Кудрово

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 10 апреля около 04:30 сообщили о гибели 41-летнего гражданина Азербайджана. В больницу Санкт-Петербурга его привезли с тяжелыми ранами головы, руки, груди, плеча и сильной кровопотерей.

Врачи зафиксировали у пострадавшего состояние клинической смерти. Несмотря на все усилия, мужчина скончался. По предварительным данным, тяжелейшие ножевые ранения он получил возле кафе с шавермой в Кудровском проезде в Кудрово от 50-летнего соотечественника.

Известно, что подозреваемый зарегистрирован на улице Славянской в Санкт-Петербурге. С января 2022 года он находится под подпиской о невыезде за самоуправство. Предполагаемого агрессора ищут.

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21.05.2022 13191
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