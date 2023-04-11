За 2022 год Александр Дрозденко заработал почти 5,5 млн рублей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отчитался о доходах за прошлый год.

За прошедший 2022 год его доходы увеличились на 645 тыс. рублей и составили 5,47 млн рублей.

Состав имущества Александра Дрозденко по сравнению с прошлым годом не изменился. В 2021 году в декларации была указана квартира площадью 305 квадратных метров, жилой дом в 327,9 «квадратов», земельный участок и хозяйственный блок с гаражом. Также у губернатора есть автомобиль Land Rover, квадроцикл «Ямаха», снегоход Ski-doo, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

Доходы супруги губернатора — Ирины Дрозденко — составили 14,9 миллионов рублей, рассказал Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций доходов депутатов и сенаторов без персональных данных. Документ опубликован на официальном портале... 06.02.2023 261

Губернатор отметил, что сведения о доходах, расходах, имуществе представили все члены правительства Ленобласти. Проверку и анализ информации проведет управление по профилактике коррупционных правонарушений.