Chevrolet загорелся возле шестиэтажного дома в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в Выборге поступило в экстренные службы 11 апреля в 01:37. Горел моторный отсек легкового автомобиля марки Chevrolet.

Возгорание к 02:04 ликвидировала дежурная смена 52-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали четыре человека и одна спецмашина. О пострадавших не сообщается.

Огонь успел повредить моторный отсек иномарки. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района.

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19.11.2022 1109
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