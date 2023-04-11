Chevrolet загорелся возле шестиэтажного дома в Выборге

Сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в Выборге поступило в экстренные службы 11 апреля в 01:37. Горел моторный отсек легкового автомобиля марки Chevrolet.
Возгорание к 02:04 ликвидировала дежурная смена 52-й пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали четыре человека и одна спецмашина. О пострадавших не сообщается.
Огонь успел повредить моторный отсек иномарки. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района.
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19.11.2022 1109