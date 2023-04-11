Четверых полицейских отправили в колонию за незаконные обыски, взятки и избиения в Петербурге

Калининский районный суд вынес приговор в отношении четверых бывших сотрудников Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела полиции на транспорте. Их осудили за получение взяток в составе организованной группы и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, сотрудники задерживали граждан якобы по подозрению в распространении наркотиков. Их обыскивали без документального оформления и выдвигали требование о передаче денежных средств за непривлечение к уголовной ответственности.

При отказе начиналось избиение. Кроме того, одному из потерпевших они угрожали подкинуть наркотики. Таким образом они заполучили более 500 тысяч рублей.

Фигуранты полностью признали вину. Им назначили от 3 года и 1 месяца до 3 года и 3 месяцев колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах от 2 до 6 лет, а также штрафами по 2 150 000 рублей (троим фигурантам).