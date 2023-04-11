В Ленобласти на волю выпустили более 250 серых куропаток

Более 250 особей серой куропатки выпустили в живую природу в Гатчинском, Лужском и Ломоносовском районах Ленобласти.
Подобная акция прошла уже в шестой раз. Благодаря этому удалось значительно увеличить численность этого вида птиц, пока занесенного в Красную Книгу Ленобласти. Часть из них окольцованы, что позволит специалистам отследить судьбу пернатых, рассказали в комитете по животному миру.
Видео: комитет по животному миру Ленобласти
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