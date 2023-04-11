Госдума официально запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ внесли депутаты от всех фракций во главе с Вячеславом Володиным.

Согласно новому закону, запрещается:

продажа несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним;

торговля никотинсодержащей жидкостью с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость;

продажа вейпов на ярмарках, выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно и с использованием автоматов.

Продавать эти устройства имеют право только розничные магазины, однако скидки, а также их открытая выкладка и демонстрация запрещены. Воспрещается и демонстрация процессов использования вейпов.