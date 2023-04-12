На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 174 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва»:

км 31-57 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, уборка смета с разделительной полосы;

км 58-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 129-130 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, установка сигнальных столбиков на разделительной разметке.

А-180 «Нарва»:

км 5 ограничение скорости движения в направлении Кингисеппа с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 19-23 ограничение скорости движения в сторону МТП с 08:00 до 18:00, очистка водоотводов от песка и грязи.

Р-23 «Псков»:

км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,очистка разделительной полосы;

км 79-83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов и трещин.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-70 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-62 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 145-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.

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А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 14-15 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения;

км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»: