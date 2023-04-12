На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
  • км 174 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 331-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва»:

  • км 31-57 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, уборка смета с разделительной полосы;
  • км 58-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 129-130 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, установка сигнальных столбиков на разделительной разметке.

А-180 «Нарва»:

  • км 5 ограничение скорости движения в направлении Кингисеппа с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 19-23 ограничение скорости движения в сторону МТП с 08:00 до 18:00, очистка водоотводов от песка и грязи.

Р-23 «Псков»:

  • км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,очистка разделительной полосы;
  • км 79-83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов и трещин.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-70 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 60-62 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
  • км 145-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.
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11.04.2023 74

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 14-15 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 4-16 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 26-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
  • км 15-32 ограничение скорости движения в оба направления, выборочно, в движении с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
  • км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
  • км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка буферов, дорожных знаков, сигнальных столбиков;
  • км 37-41 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 72-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механическим способом;
  • км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка, мойка тротуаров механизированным способом;
  • км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.
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