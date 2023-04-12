На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 174 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, уборка смета с разделительной полосы;
- км 58-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 129-130 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, установка сигнальных столбиков на разделительной разметке.
А-180 «Нарва»:
- км 5 ограничение скорости движения в направлении Кингисеппа с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 19-23 ограничение скорости движения в сторону МТП с 08:00 до 18:00, очистка водоотводов от песка и грязи.
Р-23 «Псков»:
- км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,очистка разделительной полосы;
- км 79-83 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов и трещин.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-70 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
- км 60-62 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
- км 145-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.
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11.04.2023 74
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 14-15 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт барьерного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 4-16 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 26-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 15-32 ограничение скорости движения в оба направления, выборочно, в движении с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;
- км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка буферов, дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- км 37-41 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 72-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механическим способом;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка, мойка тротуаров механизированным способом;
- км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.