Ленинградская область полностью выполнила объем задач по восстановлению Мариуполя

Квартал, за восстановление которого отвечает Ленобласть и жители, и администрация уже зовут «ленинградским»: ход работ вчера на месте проинспектировал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

«В Мариуполе пробки. Подстригают кусты, косят траву, меняют рельсы. Город оживает, строится, избавляется от строительного мусора и военных ран. Ленинградская область полностью выполнила и даже немного перевыполнила тот объем задач по восстановлению микрорайона Мариуполя, который перед регионом поставил Минстрой России», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов поблагодарил Ленобласть за активную работу и поддержал предложение — после завершения всех восстановительных работ назвать микрорайон, в котором 47 регион отвечает за восстановление 77 объектов, Ленинградским.

Напомним, что среди объектов, закрепленных за Ленинградской областью в Мариуполе – 49 многоквартирных домов, общеобразовательная и спортивная школы. Принято решение о демонтаже 14 объектов, которые нельзя отремонтировать. Их жильцам предоставят квартиры, а на месте зданий советской постройки построят новые дома. С середины лета проведено полное обследование 77 домов жилого квартала, сделан ортофотоплан. За счет частных инвестиций расчищена территория.