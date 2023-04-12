Александр Дрозденко поздравил жителей 47 региона с Днем космонавтики

Губернатор Ленобласти поздравил всех жителей региона с Днем космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля. Ровно 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

В своем поздравлении глава Ленобласти подчеркнул, что подвиг Юрия Гагарина, совершившего первый полет на околоземную орбиту, навсегда изменил мир, стал свидетельством духовной силы, таланта, устремленности в будущее всех наших соотечественников.

«Мы гордимся, что у истоков космической эры стояли и ленинградские специалисты. Сегодня их последователи продолжают работать над постижением космоса, помогают нашей стране сохранять передовые позиции в космической сфере», — отметил Александр Юрьевич.

В завершении он пожелал всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, здоровья, успехов и впечатляющих достижений во славу России!

Напомним, что во вторник, 12 апреля, россияне отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году прошел первый успешный полет человека в просторы космоса. Управлял космическим судном летчик-майор Юрий Гагарин. Праздник ввели в 1962 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР. Редакция ivbg.ru делится с читателями фактами о первом космическом полете и рассказывает о других интересных моментах.