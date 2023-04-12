Доброволец из Выборгского района погиб в ходе СВО

В ходе спецоперации погиб уроженец поселка Красная Долина в Выборгском районе Ленобласти Евгений Митин. Ему было 32 года.

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Евгения Викторовича Митина, его друзьями и сослуживцами. Жители Выборгского района всегда будут помнить героя, настоящего патриота России. Вечная память!» — поделился глава администрации района Валерий Савинов.

Евгений Митин окончил Краснодолинскую школу. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. После начала спецоперации он вступил в ряды Вооруженных сил России в качестве добровольца.