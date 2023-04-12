Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать в течение нескольких месяцев, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует Шадаева РИА Новости.