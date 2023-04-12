У сгоревшего Chevrolet Cruze в Выборге нашли кусок кабеля

Как писал ivbg.ru, сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в Выборге поступило в экстренные службы 11 апреля в 01:37. Горел моторный отсек легкового автомобиля марки Chevrolet.

Прибывшие на место полицейские осмотрели сгоревший Chevrolet Cruze, принадлежащий 33-летнему местному жителю. У иномарки 2012 года выпуска обнаружен фрагмент кабеля.

Ущерб владелец оценил примерно в 500 000 рублей. Полиции он рассказал, что в последнее время ни с кем не ссорился и угроз не получал. По факту произошедшего проводится проверка.