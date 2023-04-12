Поле с сеном на тысячу квадратов сгорело в Кингисеппском районе

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас», 11 апреля в 21:10 дежурному сообщили о возгорании в деревне Раннолово Котельского поселения.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем объят мусор, а также поле с сухой травой и восьмью рулонами сена. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

На месте работали сотрудники дежурной смены 125-й пожарной части ОГПС Кингисеппского района. Причина возгорания устанавливается.

С наступлением весны в Ленинградской области учащаются случаи пала сухой травы. Спасатели предупреждают: она может вспыхнуть из-за оставленного без присмотра костра, брошенной спички и даже непотушенной сигареты. Не следует жечь мусор и траву на природе, за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.