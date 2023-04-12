Рецидивиста из Сертолово задержали за квартирную кражу

Задержан житель Сертолово Всеволожского района, ранее судимый семь раз. По данным следствия, 10 марта в период с 08:45 до 15:30 он совершил кражу из квартиры по Центральной улице.
Мужчина повредил входную дверь в жилище и вынес оттуда наушники, два мобильных телефона, ноутбук, кошелек, женскую сумму и кошелек люксовых брендов. Вещи принадлежали 37-летней женщине-онкологу из Сертолово.
Известно, что подозреваемый был судим за грабеж, изнасилование, самоуправство, хранение взрывчатых веществ, две кражи и оборот наркотиков. В его квартире полицейские нашли часть украденного.
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17.02.2022 8201