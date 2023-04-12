Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск. За сутки совершенно восемь самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.

Потери противника на. данном направлении составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС России сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов.