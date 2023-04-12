На купол Екатерининского собора в Кингисеппе установили золоченый крест

Трехметровый золоченый крест установили на купол главного храма Кингисеппского района Ленобласти – Екатерининского собора.

На высоту в 45 метров его поднимали с помощью двух кранов. Новый крест весит более 100 килограммов, его изготовили в мастерских в селе Малое Карлино Ломоносовского района.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Полностью завершить ремонтно-реставрационные работы на соборе планируют в мае. Специалисты сейчас работают над мощением, окраской кровли и фасада здания.