На купол Екатерининского собора в Кингисеппе установили золоченый крест

Автор: Гузель Галимова
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Трехметровый золоченый крест установили на купол главного храма Кингисеппского района Ленобласти – Екатерининского собора.

На высоту в 45 метров его поднимали с помощью двух кранов. Новый крест весит более 100 килограммов, его изготовили в мастерских в селе Малое Карлино Ломоносовского района.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Полностью завершить ремонтно-реставрационные работы на соборе планируют в мае. Специалисты сейчас работают над мощением, окраской кровли и фасада здания.

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