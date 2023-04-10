В онлайн-прокат вышел снятый в Ленобласти сериал «Мерзлая земля»

На киносервисах вышел сериал-триллер «Мерзлая земля», съемки которого проходили в Ленобласти и Петербурге. В главной роли — Светлана Ходченкова.

События разворачиваются в городе Озерск (вымышленном районном центре Ленобласти). Главная героиня Лариса работает в такси, хочет выйти замуж за возлюбленного Максима, но его задерживают по подозрению в убийстве. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.