В онлайн-прокат вышел снятый в Ленобласти сериал «Мерзлая земля»

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На киносервисах вышел сериал-триллер «Мерзлая земля», съемки которого проходили в Ленобласти и Петербурге.  В главной роли — Светлана Ходченкова.

20230409_c6ugo4tqcoy1t9hf7lp0 (1)
Фото: кадр из сериала

События разворачиваются в городе Озерск (вымышленном районном центре Ленобласти). Главная героиня Лариса работает в такси, хочет выйти замуж за возлюбленного Максима, но его задерживают по подозрению в убийстве. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.

Вам будет интересно
В онлайн-прокат вышел снятый в Ленобласти сериал «Мерзлая земля» сериал, Петербург, Мерзлая земля, Ленобласть
У Мариинского дворца проходят съемки нового фильма о Майоре Громе
Территория у Мариинского дворца на выходные превратилась в съемочную площадку приключенческого фильма «Майор Гром. Игра». Съёмки у здания городского Заксобрания заранее...
09.04.2023 78
Автор