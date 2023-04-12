Избранный от Санкт-Петербурга депутат Госдумы Олег Нилов предложил вычитать из зарплат россиян младше 45 лет налог на время действия СВО.

«Во многих странах, в той же самой Украине, используется военный налог на время военной операции. [Надо] ввести военный налог, несколько процентов, 2-3 процента, к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные траты?», – предложил Олег Нилов

Депутат предположил, что эту идею будут критиковать, поэтому добавил, что обращается к «мужчинам», а не к «диванным блогерам». А также выразил мнение, что многие проблемы можно было бы решить, если бы россияне регулярно платили 2-3 тысячи в месяц.