Пенсионера обокрали на 800 тысяч под предлогом проверки счетчиков в Шлиссельбурге

В полицию Кировского района 12 апреля около 16:00 обратился 87-летний житель Шлиссельбурга. Несколькими часами ранее к нему в квартиру позвонил мужчина, на вид 40-50 лет, в кепке, представился электриком.
Гость заявил, что нужно проверить счетчики. А затем объяснил, что следует заключить договор, а проверка будет стоить 5000 рублей.
Хозяин квартиры достал нужные купюры, остальные деньги оставил на комоде, и вернулся на кухню. Когда электрик ушел, пострадавший заметил, что из сбережений пропали более 800 тысяч рублей.
По факту кражи с незаконным проникновением в помещение заведено уголовное дело.
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17.02.2022 8207