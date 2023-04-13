Двух лжекоммунальщиков арестовали за кражи в Ленобласти. Общая сумма украденного ими превысила 1 млн рублей

Сосновоборский городской суд избрал меру пресечения женщине и мужчине из Ленинградской области по уголовному делу о тайном хищении чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере.

Следствие установило, что обвиняемые приходили в квартиры пожилых людей под предлогом прочистки вентиляционных систем. Женина отвлекала потерпевших разговорами и заполнением фиктивных документов о выполнении работ.

Ее компаньон создавал видимость прочистки, включая пылесос, и искал места хранения денег. Обвиняемые действовали на территории Гатчинского и Киришского районов, а также в Сосновом Бору. Общий ущерб от их действий составил более 1 млн рублей.