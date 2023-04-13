В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Росгвардейцы 12 апреля около 21:30 задержали нетрезвого мужчину в Колпино. По данным следствия, он через окно проник к бывшей сожительнице в квартиру жилого дома на Октябрьской улице.

Между мужчиной и женщиной произошло ссора. Во время разбирательств незваный гость поджег покрывало. Огонь начал стремительно распространяться, оба выбежали наружу.

Пожар потушили сотрудники МЧС, но помещение успело почти полностью выгореть.

В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото колпино
В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото колпино
В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото колпино

Фото: пресс-служба Росгвардии

Вам будет интересно
В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото колпино
Видео: столб огня и дыма в районе Всеволожска. Что произошло?
МЧС России установило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших...
19.11.2022 1118
Автор
Поделиться