В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото

Росгвардейцы 12 апреля около 21:30 задержали нетрезвого мужчину в Колпино. По данным следствия, он через окно проник к бывшей сожительнице в квартиру жилого дома на Октябрьской улице.

Между мужчиной и женщиной произошло ссора. Во время разбирательств незваный гость поджег покрывало. Огонь начал стремительно распространяться, оба выбежали наружу.

Пожар потушили сотрудники МЧС, но помещение успело почти полностью выгореть.

Фото: пресс-служба Росгвардии