В Колпино задержали нетрезвого романтика-поджигателя – фото

Росгвардейцы 12 апреля около 21:30 задержали нетрезвого мужчину в Колпино. По данным следствия, он через окно проник к бывшей сожительнице в квартиру жилого дома на Октябрьской улице.
Между мужчиной и женщиной произошло ссора. Во время разбирательств незваный гость поджег покрывало. Огонь начал стремительно распространяться, оба выбежали наружу.
Пожар потушили сотрудники МЧС, но помещение успело почти полностью выгореть.
Фото: пресс-служба Росгвардии
Вам будет интересно
МЧС России установило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших...
19.11.2022 1118