ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь.
В список авто, считающихся предметами роскоши, вошли 275 моделей дороже 10 млн рублей и 174 моделей дороже 15 млн рублей. Среди них — Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Cadillac, Genesis, Aurus, Bugatti и другие.
Владельцам таких машин направят уведомления о том, что в этом году ставка налога для них вырастет втрое. В 2022-м в перечне роскошных авто числились 345 моделей.
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