ВШЭ: для сохранения численности населения РФ стоит привлекать до 1,1 млн мигрантов в год

Демографы НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики) подсчитали необходимое России число мигрантов.

Специалисты пришли к выводу, что для сохранения численности населения на уровне 146 млн человек России будет необходимо привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов каждый год до 2100 года. Соответствующее исследование было подготовлено учеными из ВШЭ Валерием Юмагузиным и Марией Винник. Их статью для журнала «Новая экономическая ассоциация» приводит РБК.

Ученые добавили, что уровень ежегодного компенсаторного миграционного прироста в 2021-2023 годах в зависимости от различных сценариев смертности и рождаемости должен находиться в диапазоне 460-1200 тысяч человек.

«Подчеркнем, что такие показатели в 2-6 раза выше, чем предполагают средние сценарии миграции. При этом, он в 1,5 — 4,5 раза выше, чем в самых высоких сценариях», — отметили авторы.