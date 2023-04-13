«Памятник бездействию чиновников»: жители Пушкина просят признать яму на улице объектом культурного наследия

Жители Пушкина просят комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признать яму на Анциферовской улице объектом культурного наследия регионального значения и взять ее под охрану государства.

Соответствующее обращение опубликовано 13 апреля в паблике «Гражданин Пушкин» во «ВКонтакте».

«Жители района Гуммолосары настолько привыкли к этой яме, что считают ее уже местной достопримечательностью. Ее сохранение будет напоминать всему миру о бездействии чиновников в Санкт-Петербурге, которые присылают отписки и не включают Анциферовскую в соответствующее постановление городского правительства № 300», – сказано в обращении